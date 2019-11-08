Son Dakika Haberleri: Hurda yüklü tır devrildi, Zonguldak Düzce karayolu trafiğe kapandı
Son Dakika 3. Sayfa Hurda yüklü tır devrildi, Zonguldak Düzce karayolu trafiğe kapandı

Hurda yüklü tır devrildi, Zonguldak Düzce karayolu trafiğe kapandı

7 saat önce

Hurda yüklü tır devrildi, Zonguldak Düzce karayolu trafiğe kapandıDÜZCE – Zonguldak-Düzce karayolunda hurda yüklü tır devrildi, D- 655 Karayolu trafiğe kapandı.

Hurda yüklü tır devrildi, Zonguldak Düzce karayolu trafiğe kapandı

DÜZCE – Zonguldak-Düzce karayolunda hurda yüklü tır devrildi, D- 655 Karayolu trafiğe kapandı.

Kaza, D-655 Karayolu Tepeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin E. idaresindeki 81 ER 806 plakalı tır, D-655 Karayolu Tepeköy mevkiine geldiği esnada viraja hızlı girince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda devrildi. Tırın kasasında bulunan hurda metaller yola ve refüje savrulunca D-655 Karayolu'nun Düzce istikameti ve Akçakoca istikameti trafiğe kapandı. Kazada yaralanan olmazken, trafik ve jandarma ekipleri yolu trafiğe açmak için yoğun çaba harcadı. Devrilen tır aracı çekici vasıtasıyla yoldan çekilmesiyle trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hurda yüklü tır devrildi, Zonguldak Düzce karayolu trafiğe kapandı

Zonguldak, Tepeköy, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:33 Kaynak: İHA
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