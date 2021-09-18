Hurdacı arabası alev topuna döndü - Son Dakika

Hurdacı arabası alev topuna döndü

- Hurdacı arabası alev topuna döndü O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi Sokak arasında alev topuna dönen kamyonet böyle görüntülendi Arnavutköy'de sokak arasında bulunan hurdacı kamyonetinin kasa kısmında yangın çıktı.

- Hurdacı arabası alev topuna döndü O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi Sokak arasında alev topuna dönen kamyonet böyle görüntülendi İSTANBUL - Arnavutköy'de sokak arasında bulunan hurdacı kamyonetinin kasa kısmında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm aracı sarmasıyla alev topuna dönen kamyonet, mahalle sakinlerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hurdaları toplamak için kullanılan hurdacı kamyonetinin kasa kısmında, nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa sürede tüm kamyoneti saran yangın aracı adeta alev topuna döndürdü. Yangın mahalle sakinlerinin müdahalesi ile söndürülürken yangının neden çıktığı ekiplerin incelemesinin ardından ortaya çıkacak.

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