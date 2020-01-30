Hurdacı baba dört engelli çocuğuyla sokakta kalmak istemiyor - Son Dakika

Kumluca ilçesinde hurdacılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan baba, dört engelli çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor.

Hurdacı Şahin Erbay (40) gazetecilere yaptığı açıklamada, oturdukları evin park alanında kaldığı gerekçesiyle belediye tarafından tahliye edilmek istediğini, kış olması nedeniyle sokakta kalmamak için yardım beklediğini söyledi.

Aynı evde yedi yıldır eşi dört engelli çocuğuyla oturduğunu ifade eden Erbay, "Hurdacılıkla geçimimi sağlıyorum. Oturduğumuz eve 500 lira kira ödüyorum. Rahatsızım, hurdacılıktan düzenli bir gelirim yok. Dört çocuğum var, dördü de engelli, özel eğitim alıyorlar." dedi.

Hayırseverlerden yardım talep eden Erbay, "Hiç olmazsa bir çadır verilmesini istiyorum. Çocuklarımla sokakta kalmak korkuyorum." ifadelerini kullandı.