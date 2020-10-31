Hurdacı dükkanında 46 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir hurdacı dükkanında, aralarında çocukların da bulunduğu 46 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin barınmasına imkan sağlayan 4 şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde bulunan bir hurdacı dükkanında kaçak göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda hurdacıya ait bir bina ve binanın eklentisinde, aralarında çocuklarında bulunduğu 46 kaçak göçmen yakalandı. Konuyla ilgili, kaçak göçmenlerin barınmasına imkan sağlayan 4 kişi ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi'ne götürüldü.