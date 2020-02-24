Hurdacı dükkânında cinayet saniye saniye kamerada - Son Dakika

Bursa'da hurdacıda gördüğü motosikletin kendi kayıp motoru olduğunu iddia eden genç, tartıştığı dükkan sahibi tarafından silahla vuruldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin yaptığı araştırmada, söz konusu motosikletin gence ait olmadığı ortaya çıktı.



Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi Altınova Mahallesinde bulunan bir hurdacı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Y. (24), hurdacı dükkanının önünden geçtiği sırada bir motosiklet gördü. Yusuf Y, bunun kendi kayıp motoru olduğunu iddia etti. Bunun üzerine dükkana girerek dükkan sahibi N.Ö. (61) ile tartışmaya başladı. Bir süre konuştuktan sonra Yusuf Y, "10 dakika sonra tekrar geleceğim" diyerek dükkandan ayrıldı. Kısa bir süre sonra sırt çantasıyla dükkana gelen Yusuf Y, konteynırın dışından konuşmaya başladı. O esnada konteynırın içnerisinde bulunan dükkan sahibi N.Ö, belinden çıkarttığı tabanca ile Yusuf Y.'ye 2 el ateş etti. Yaralanarak kaçmaya başlayan Yusuf Y., 20 metre sonra asfalt üzerine düşerek kanlar içerisinde yere yığıldı.



Yoldan geçen vatandaşlar yerde yatan Yusuf Y.'yi görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yusuf Y.'yi bölgede bulunan özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan müdahalelere rağmen Yusuf Y. hayatını kaybetti. Polis, silahla ateş eden N.Ö. ve o esnada yanında bulunan A.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.



Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden silahla ateş açarak Yusuf Y.'yi öldüren N.Ö., gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna, "İş yerinize gelip çocuklarınızın yanında sizi de tehdit etselerdi aynısını yapardınız" diyerek kendisini savundu."



Öte yandan polisin yaptığı araştırmada, söz konusu motosikletin gence ait olmadığı ortaya çıktı.



Konteynırın camından genci böyle vurdu



Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Yusuf Y'nin hurdacı dükkanına ikinci kez gelerek, konteynırın kapısında N.Ö. ile konuştuğu görülüyor. Bir süre sonra N.Ö'nün, konteynırın camından çıkardığı silahını Yusuf Y.'ye doğrultarak ateş ettiği ve Yusuf Y.'nin can havliyle koşarak kaçtığı esnada yola düştüğü görülüyor. Kanlar içerisinde yerde kalan Yusuf Y.'nin yattığını gören bazı vatandaşlar Yusuf Y. ile ilgilenirken, N.Ö. ve A.Ö.'nün hurdacı dükkanından çıkarak bölgeden hızla uzaklaştığı görülüyor. - BURSA