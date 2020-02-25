Hurdacı dükkanında saniye saniye kaydedilen cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hurdacı dükkanında saniye saniye kaydedilen cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Hurdacı dükkanında saniye saniye kaydedilen cinayetin zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Bursa'da hurdacıda gördüğü motosikletin kendi kayıp motoru olduğunu iddia eden genci silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hurdacı dükkanında saniye saniye kaydedilen cinayetin zanlısı tutuklandı, System.String[]

Bursa'da hurdacıda gördüğü motosikletin kendi kayıp motoru olduğunu iddia eden genci silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Osmangazi Altınova Mahallesi'nde bulunan bir hurdacı dükkanının önünden geçen Yusuf Yiğit, kendi kayıp motoru olduğunu iddia ettiği motoru gördü. Bunun üzerine dükkana girerek dükkan sahibi N.Ö. (61) ile tartışmaya başladı. Bir süre konuştuktan sonra dükkandan ayrılan ve 'daha sonra tekrar geleceğim' diyerek 10 dakika sonra gelen Yusuf Yiğit, konteynerin dışından N.Ö. ile konuşmaya başladı. O esnada konteynerin içerisinde bulunan dükkan sahibi N.Ö., belinden çıkarttığı tabanca ile Yusuf Yiğit'e 2 el ateş etti. Yaralanarak kaçmaya başlayan Yiğit, 20 metre sonra asfalt üzerine düşerek kanlar içerisinde yere yığıldı. Yoldan geçen vatandaşlar yerde yatan Yusuf Yiğit'i görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genci bölgede bulunan özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan müdahalelere rağmen Yusuf Yiğit hayatını kaybetti. Polis, silahla ateş eden N.Ö. ve o esnada yanında bulunan A.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.


Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden silahla ateş açarak Yusuf Yiğit'i öldüren N.Ö., gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna, "İş yerinize gelip çocuklarınızın yanında sizi de tehdit etselerdi aynısını yapardınız" diyerek kendisini savunurken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Yusuf Yiğit, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
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