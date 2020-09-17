Hurdacı dükkanında tüfekle intihar etti - Son Dakika

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde İsmail N., hurdacı dükkanında kendini tüfekle vurarak intihar etti.

Olay gece saatlerinde, Arifiye ilçesinde bulunan Artvin Sanayi Sitesi içerisindeki bir hurdacı dükkanında meydana geldi. Dükkandan gelen silah sesleri üzerine çevrede bulunanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ekipler, tüfekle kendini vuran İsmail N.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail N.'nin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.