HURDACI GİBİ KAMYONETLE DOLAŞIP UYUŞTURUCU SATAN 2 KİŞİ, 46 BİN CAPTAGON HAPLA YAKALANDI - Son Dakika
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HURDACI GİBİ KAMYONETLE DOLAŞIP UYUŞTURUCU SATAN 2 KİŞİ, 46 BİN CAPTAGON HAPLA YAKALANDI

07.04.2022 09:19

BURSA'da, polisin düzenlediği operasyonda kamyonetin kasasında 46 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

BURSA'da, polisin düzenlediği operasyonda kamyonetin kasasında 46 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin hurdacı gibi kent merkezinde kamyonetle dolaşıp uyuşturucu sattığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.B. ile M.E.?nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin kamyonetle hurdacı gibi kent merkezinde dolaşıp, uyuşturucu sattığını belirledi. Polis, iki şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında narkotik köpeği Galya ile arama yapıldı. Galya, kamyonetin kasasında bulunan tüpe tepki verdi. Yapılan detaylı incelemede tüpün içine gizlenmiş 46 bin 'captagon' uyuşturucu hap ele geçirildi, A.B. ve M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

örüntü Dökümü

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-Pikap araçta arama yapılması detay

-Eğitimli narkotik köpeği 'Galya'nın gizlenmiş uyuşturucuyu bulması

-Ekiplerin uyuşturucuyu tüpten çıkarması

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)-

HURDACI GİBİ KAMYONETLE DOLAŞIP UYUŞTURUCU SATAN 2 KİŞİ, 46 BİN CAPTAGON HAPLA YAKALANDI
HURDACI GİBİ KAMYONETLE DOLAŞIP UYUŞTURUCU SATAN 2 KİŞİ, 46 BİN CAPTAGON HAPLA YAKALANDI
HURDACI GİBİ KAMYONETLE DOLAŞIP UYUŞTURUCU SATAN 2 KİŞİ, 46 BİN CAPTAGON HAPLA YAKALANDI
HURDACI GİBİ KAMYONETLE DOLAŞIP UYUŞTURUCU SATAN 2 KİŞİ, 46 BİN CAPTAGON HAPLA YAKALANDI
HURDACI GİBİ KAMYONETLE DOLAŞIP UYUŞTURUCU SATAN 2 KİŞİ, 46 BİN CAPTAGON HAPLA YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HURDACI GİBİ KAMYONETLE DOLAŞIP UYUŞTURUCU SATAN 2 KİŞİ, 46 BİN CAPTAGON HAPLA YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HURDACI GİBİ KAMYONETLE DOLAŞIP UYUŞTURUCU SATAN 2 KİŞİ, 46 BİN CAPTAGON HAPLA YAKALANDI - Son Dakika
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