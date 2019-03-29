Son Dakika Haberleri: Hurdacı Görünümlü Kombi Hırsızı Kamerada

Hurdacı Görünümlü Kombi Hırsızı Kamerada

13 dakika önce

İstanbul Okmeydanı'nda seyyar tezgahıyla sokak arasında gezen hurdacı görünümlü hırsız, güpegündüz girdiği bir binadan kombi çaldı.

Hurdacı Görünümlü Kombi Hırsızı Kamerada, System.String[]
İstanbul Okmeydanı'nda seyyar tezgahıyla sokak arasında gezen hurdacı görünümlü hırsız, güpegündüz girdiği bir binadan kombi çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı. Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Şişli Okmeydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, gündüz saatlerinde bir şahıs seyyar tezgahla semtte sokak aralarında dolaşmaya başladı. Şahıs bir süre sonra bir binanın önünde durdu. Tezgahını bırakan hurdacı görünümlü şahıs ardından apartmana girerek katları çıkmaya başladı. Birkaç kat sonra çatı arasına ulaşan şahıs, binayı kolaçan ettikten sonra kimsenin olmamasını fırsat bilerek çatı aralığındaki kilidi kırıp içeriye girdi.

KOMBİYİ KUCAKLAYIP GÖTÜRDÜ

Burada duran kombiyi kucaklayan hırsız, çıktığı gibi merdivenlerden inerek tezgahına koydu. Ardından da hızlı adımlarla sokaktan uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar ise binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, binanın önüne gelen hırsız tezgahını bırakarak içeriye giriyor. Katları çıkan hırsız çatıya girerek kombiyi alıyor. Merdivenlerden aşağıya inen şahıs tezgaha kombiyi bırakarak uzaklaşıyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

İstanbul, Okmeydanı, Güncel
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