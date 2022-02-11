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Hurdacı kadın hırsız girdiği bahçeden çalmadığını bırakmadı... O anlar kamerada - Son Dakika

Hurdacı kadın hırsız girdiği bahçeden çalmadığını bırakmadı... O anlar kamerada

11.02.2022 18:36

Hurdacı kadın hırsız girdiği bahçeden çalmadığını bırakmadı.

Hurdacı kadın hırsız girdiği bahçeden çalmadığını bırakmadı... O anlar kamerada

Çanak anten, vantilatör ve demirleri çaldı, rahat tavırlarıyla dikkati çekti

Malzemeleri çalınan vatandaş hırsıza seslendi:

"3 gün içinde getirirsen şikayetçi olmayacağım"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın bahçesine giren hurdacı kadın, apartmanın zemin katında depo olarak kullanılan bölümden çanak anten, vantilatör ve demirleri çaldı. Hırsızlık anı bahçedeki güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, hırsızlara seslenen malzemeleri çalınan vatandaş "Malzemelerimi 3 gün içerisinde getirip yerine koyarsan şikayetçi olmayacağım" dedi.

Aydınevler Mahallesi 5584 ve 5589 sokakların kesiştiği köşede bulunan apartmanın bahçesinde meydana gelen hırsızlık olayı bahçede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, hurdacı olduğu görülen kadının, bahçede ve depoda bulunan malzemeleri defalarca gelip aldığı ve götürdüğü görüldü.

Hırsızlık olayını yaklaşık 1 hafta sonra fark eden ve güvenlik kamerasında görüntüleri izleyen malzemelerin sahibi Yılmaz Rabindüz, son günlerde özellikle hurdacıların bu tür işlere soyunduğunu belirterek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yılmaz Rabindüz, malzemeleri çalan kadının 3 gün içerisinde çaldığı malzemeleri getirip yerine koyması durumunda polise gidip şikayetçi olmayacağını söyledi.

"Dikkat edelim"

Vatandaşları hurdacılar konusunda dikkatli olmaya çağıran Yılmaz Rabindüz "15 gün önce bahçedeki asma ağacı için 4 adet profil demiri aldım. Profiller evimizin altında duruyordu. Babamın uyarılarına rağmen bir türlü kaldırıp sağlam bir yere koyamadım. Bugün bahçede temizlik yapmak amacıyla geldiğimde demirlerin yerinde olmadığını gördüm. Hemen burayı gören kameram var. Gidip baktığımda şahsın sadece demirleri değil, aşağı katta depo olarak kullandığımız yerden çanak anten ve vantilatörü de aldığını gördüm. Kimin yaptığı kamerada alenen görülüyor. Ben buradan hemşehrilerime dikkatli olmalarını öneriyorum. Bu insanlar sürekli sokaklarda dolaşıyorlar. Dikkat etsinler, malzemelerine sahip çıksınlar. Ben bu görüntüleri sosyal medyada paylaşacağım. Bu tür insanlara dikkat edelim. Şu an hırsızları yakalasalar bile maalesef hırsızlar bir gün sonra dışarıda. Ben buradan hırsızlara şunu söylüyorum, getirsinler malzemeleri 3 gün içerisinde yerine koysunlar polise gidip haklarında şikayette bulunmayacağım" diye konuştu.

Hurdacı kadın hırsız girdiği bahçeden çalmadığını bırakmadı... O anlar kamerada
Hurdacı kadın hırsız girdiği bahçeden çalmadığını bırakmadı... O anlar kamerada
Hurdacı kadın hırsız girdiği bahçeden çalmadığını bırakmadı... O anlar kamerada

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Hırsızlık, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurdacı kadın hırsız girdiği bahçeden çalmadığını bırakmadı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hurdacı kadın hırsız girdiği bahçeden çalmadığını bırakmadı... O anlar kamerada - Son Dakika
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