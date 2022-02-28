Hurdacı kadınlar, iş yerinin önünden güneş paneli çaldı - Son Dakika
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Hurdacı kadınlar, iş yerinin önünden güneş paneli çaldı

28.02.2022 13:08
Hurdacı kadınlar, iş yerinin önünden güneş paneli çaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin önünde bulunan güneş enerjisi panelleri hurdacılık yapan kadınlar tarafından çalındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin önünde bulunan güneş enerjisi panelleri hurdacılık yapan kadınlar tarafından çalındı. Hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansırken, kameraları fark eden kadınların duvarın kenarına saklandıkları görüldü.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarında bulunan işyerinin önünde bulunan güneş enerji panelleri kimliği belirsiz 2 kadın tarafından çalındı. Sabah 05.15 sıralarında meydana gelen ve iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan görüntülerde, hurdacı oldukları belirlenen 2 kadın iş yerinin önüne gelirken, bir ara kameraları fark ederek saklanmaya çalıştı. Duvardan işyerinin önüne atlayan kadınlar, iş yerinin önünde bulunan güneş panellerini alarak uzaklaştı. Muhittin Ersoy Bulvarında yolun karşısına geçen kadınlar, güneş enerjisi panellerini yaklaşık 100 metre ileride bekleyen kamyonetin kasasına koyup uzaklaştılar.

"Sonuna kadar şikayetçiyim"

Sabah işyerine geldiklerinde işyerinin önünde bulunan güneş panellerinin yerinde olmadığını belirten iş yeri sahibi Adem Balcıoğlu, "Güvenlik kameralarını izlediğimizde hurdacı olduğu tahmin edilen 2 kadının iş yerimize geldiğini, işyerinin güvenlik kameralarını fark edince işyerinin önünden değil yan taraftaki yoldan duvarı atlayıp güneş enerjisi panellerini alarak gittiklerini gördük. Yolun karşısındaki esnafların kameralarından da hurda topladıkları kamyonete koyarak kaçtıklarını belirledik. Hemen jandarmayı aradım ve şikayette bulundum. Kesinlikle şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Bulunsunlar ve cezalarını çeksinler" dedi. - ANTALYA

Hurdacı kadınlar, iş yerinin önünden güneş paneli çaldı
Hurdacı kadınlar, iş yerinin önünden güneş paneli çaldı
Hurdacı kadınlar, iş yerinin önünden güneş paneli çaldı

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Hırsızlık, Manavgat, Antalya, Enerji, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurdacı kadınlar, iş yerinin önünden güneş paneli çaldı - Son Dakika


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