Hurdacı tezgahlarından topladığı eski radyoları tamir edip sergi açtı - Son Dakika

Hurdacı tezgahlarından topladığı eski radyoları tamir edip sergi açtı

13.02.2021 09:50

Hurdacı tezgahlarından topladığı eski radyoları tamir edip sergi açtı Nostaljik radyolarla zaman tünelinde yolculuk Dünya Radyo Günü'nde nostalji rüzgarı esti Hurdacı tezgahlarında, çatı aralarında çalışmaz halde bulunan eski radyoları tamir ederek, yeniden çalışmalarını sağlayan koleksiyoner...

Hurdacı tezgahlarından topladığı eski radyoları tamir edip sergi açtı

Nostaljik radyolarla zaman tünelinde yolculuk

Dünya Radyo Günü'nde nostalji rüzgarı esti

İSTANBUL - Hurdacı tezgahlarında, çatı aralarında çalışmaz halde bulunan eski radyoları tamir ederek, yeniden çalışmalarını sağlayan koleksiyoner Ahmet Ali Şağın 54 parçadan oluşan sergisiyle Pendik'te nostaljiseverlerle bir araya geldi. Nostalji eserler arasında yer alan en eski radyonun tarihi ise 1936 yılına kadar dayanıyor. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de sergiyi gezerek Dünya Radyo Günü'nü tebrik etti.

Koleksiyoner Ahmet Ali Şağın, 35 yıl önce açtığı atölyesinde bir dönem evlerin en gözde parçası olan radyo ve gramofonları tamir ederek yeniden hayat veriyor.

Ahmet Ali Şağın, Pendik Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde açtığı sergisinde uzun yıllar boyunca tamir ve bakımını yaparak günümüze taşıdığı radyo ve gramofonları nostaljiseverlerle buluşturdu. Şağın'ın sergisinde yer alan radyolar içerisinde çok sayıda farklı menşeideki ülkenin radyo ve gramofonları yer aldı. Sergideki en eski ürün ise 1936 yılında üretilen ABD yapımı radyo oldu. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan sergiye, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katılım sağladı.

"Küçük yaştan itibaren başlayan bir merak"

Koleksiyoner Ahmet Ali Şağın ise sergiye ilişkin olarak, "35 yıldır radyo, televizyon tamircisiyim. 2010 yılından bu yana sergiler açıyorum. Şu an için 300'den fazla radyo ve gramofonum var. Ayrıca iki binden fazla plak arşivim var. Bu durum benim için küçük yaştan itibaren başlayan bir merak. Bu cihazların bakımı ciddi anlamda zor. Bu radyolar bir zamanların en nadide parçalarıydı. Tek haberleşme aracıydı. Şimdi ise hepsi çatı aralarında, bodrum katlarında, hurdacı tezgahlarında birer hurda oldular. Radyolar susmasın, getirsinler tamir edelim" diye konuştu.

"Herkesin radyo ile bir anısı vardır"

Sergiye ziyarette bulunarak radyo ve gramofonları inceleyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Dünya Radyo Günü sebebiyle bizlerde koleksiyoner olarak Ahmet Ali Şağın ile böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Farklı yıllarda farklı ülkelerde yapılan nostaljik radyoları koleksiyonerimiz ile birlikte açmış, olduk. Herkesin radyo ile bir anısı vardır. Dolayısıyla o anları da tazelemiş olduk. Bu sebepten koleksiyonerimiz Ahmet Ali Şağın'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hurdacı tezgahlarından topladığı eski radyoları tamir edip sergi açtı
Hurdacı tezgahlarından topladığı eski radyoları tamir edip sergi açtı
Hurdacı tezgahlarından topladığı eski radyoları tamir edip sergi açtı
Hurdacı tezgahlarından topladığı eski radyoları tamir edip sergi açtı

Dünya Radyo Günü, Ahmet Ali, Pendik, Radyo, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hurdacı tezgahlarından topladığı eski radyoları tamir edip sergi açtı - Son Dakika


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