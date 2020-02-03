Hurdacı yaşadığı metruk evde ölü bulundu - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde geçimini hurda toplayarak sağlayan kişi, yaşadığı metruk evde ölü bulundu.

Caferbey Mahallesi Pazarlı Sokak'taki metruk evde yalnız yaşayan Osman Çalışgan'dan (69) bir süredir haber alamayan mahalle camisinin cemaati, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Çalışgan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalışgan'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cami imamı Ali Doğan, gazetecilere, Çalışgan'ın yalnız yaşadığını ve hurda toplayarak geçimini sağladığını söyledi.

Çalıgan'ın ölüm haberine üzüldüklerini belirten Doğan, "Her gün gelip halimizi hatırımızı sorardı. Herkes severdi. Namazdan sonra cemaate '3-5 gündür Osman ağabeyi göremiyoruz, namazdan sonra bir bakalım.' dedim. Geldik baktık, vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Gece gündüz gezerdi. Caminin etrafında temizlik yapardı." ifadelerini kullandı.