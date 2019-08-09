Son Dakika Haberleri: Hurdacıda çalışan kişiyi 'para' için vurdular
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Hurdacıda çalışan kişiyi 'para' için vurdular

3 dakika önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, hurdacıda çalışan Akın B., iddiaya göre kendisinden para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Hurdacıda çalışan kişiyi 'para' için vurdular, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, hurdacıda çalışan Akın B., iddiaya göre kendisinden para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Akın Akın B. hastaneye kaldırılırken, şüpheliler is kaçtı.
Olay, gece saatlerinde Gebze Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'ndeki bir hurdacıda meydana geldi. İddiaya göre hurdacıya gelen kişiler, Akın B.'den para istedi. Akın B. olumsuz yanıt verince bir kişi yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Akın B. kaçarak kendini korumaya çalışırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akın B.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:47 Kaynak: DHA
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