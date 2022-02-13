Üye Girişi
Hurdacıda çıkan yangın dükkanı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika

Hurdacıda çıkan yangın dükkanı kullanılamaz hale getirdi

13.02.2022 13:40

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan bir hurdacı dükkanında çıkan yangın, dükkanı kullanılmaz hale getirdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan bir hurdacı dükkanında çıkan yangın, dükkanı kullanılmaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Polatlı'ya bağlı Yenimahalle Bozkurt Caddesi üzerinde bulunan hurdacıda meydana geldi. Gece yarısı 02.30 sıralarında hurdacı İsmet Erzik'e ait dükkanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması üzerine yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, alevler dükkanı kullanılamaz hale getirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Hurdacıda çıkan yangın dükkanı kullanılamaz hale getirdi
Hurdacıda çıkan yangın dükkanı kullanılamaz hale getirdi
Hurdacıda çıkan yangın dükkanı kullanılamaz hale getirdi

YORUMLAR
500

Polatlı, Ankara, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurdacıda çıkan yangın dükkanı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
13:32 "2104'ten geliyorum" diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:52 Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti!
12:34 Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın
12:33 Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
12:20 Endonezya'da dini ritüel sırasında devasa dalgalara kapılan 11 kişi hayatını kaybetti!
12:19 KDV indiriminin detayları netleşti! İşte ucuzlayacak ürünler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 13:50:50. #1.13#
SON DAKİKA: Hurdacıda çıkan yangın dükkanı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement