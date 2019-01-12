Hurdacıda Kesilen Aletten Yayılan 'Koku' Panik Yarattı (2)
30 dakika önce
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYORİzmit'te hurdacıda, piknik tüpü büyüklüğündeki aletin kesimi sırasında akan kimyasal madde kokusunun kaynağını bulmak için AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ederken, yapılan ölçümlerde kokuya sebep olan kimyasalın zehirli olmadığı belirlendi.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR İzmit
'te hurdacıda, piknik tüpü büyüklüğündeki aletin kesimi sırasında akan kimyasal madde kokusunun kaynağını bulmak için AFAD
ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ederken, yapılan ölçümlerde kokuya sebep olan kimyasalın zehirli olmadığı belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:27 Kaynak: DHA
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