Son Dakika Haberleri: Hurdacıda Kesilen Aletten Yayılan 'Koku' Panik Yarattı (2)

Hurdacıda Kesilen Aletten Yayılan 'Koku' Panik Yarattı (2)

30 dakika önce

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYORİzmit'te hurdacıda, piknik tüpü büyüklüğündeki aletin kesimi sırasında akan kimyasal madde kokusunun kaynağını bulmak için AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ederken, yapılan ölçümlerde kokuya sebep olan kimyasalın zehirli olmadığı belirlendi.

Hurdacıda Kesilen Aletten Yayılan 'Koku' Panik Yarattı (2), System.String[]
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İzmit'te hurdacıda, piknik tüpü büyüklüğündeki aletin kesimi sırasında akan kimyasal madde kokusunun kaynağını bulmak için AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ederken, yapılan ölçümlerde kokuya sebep olan kimyasalın zehirli olmadığı belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:27 Kaynak: DHA

İzmit, AFAD, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlber Ortaylı'dan Canlı Yayında Suriyeli Çıkışı: Haddinizi Bilin! Meteoroloji Uyarmıştı! Beklenen Kar Yağışı Çorlu'da Başladı

Genç Adam, Kooperatif Müdürü Olan Babasını 6 Yerinden Bıçakladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Deden Kurban Olsun Sana" Dediği 13 Yaşındaki Çocuk O Anları Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 21:57:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hurdacıda Kesilen Aletten Yayılan 'Koku' Panik Yarattı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]