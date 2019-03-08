Son Dakika Haberleri: Hurdacıda Pompalı Dehşet: 3 Yaralı

Hurdacıda Pompalı Dehşet: 3 Yaralı

28 dakika önce

Isparta Gül Petek Sanayi Sitesi bölgesindeki bir hurdacıda, aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı ve sopalı çatışmada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Hurdacıda Pompalı Dehşet: 3 Yaralı, System.String[]
Isparta Gül Petek Sanayi Sitesi bölgesindeki bir hurdacıda, aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı ve sopalı çatışmada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Olayda, 3 kişi de gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Bozanönü köyü yolu üzerindeki Gül Petek Sanayi Sitesi Hurdacılar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, hurda malzeme satışı için bir hurdacıya gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen 2 aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri sopa ile diğeri ise pompalı tüfekle olaya müdahil olunca, çıkan arbedede 16 yaşındaki S.D. ile baba Cengiz G. (42) ve oğlu Engin G. (18) yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra Cengiz ve Engin G.'yi ambulansla Isparta Şehir Hastanesine, S.D.'yi ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk etti.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:43 Kaynak: İHA

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