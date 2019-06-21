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Hurdacıda yangın

1 saat önce

Adana'da hurdacıda çıkan yangında 3 otomobil yandı.

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Adana'da hurdacıda çıkan yangında 3 otomobil yandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Akıncılar Mahallesi'ndeki bir hurdacıda, kaza yapan otomobilleri parçalama işlemi yapılırken atılan sigaradan dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iki hurda otomobile daha sıçradı. Bunun üzerine hurdacı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yanan 3 hurda otomobili söndürdü. Yangında vinç de hasar gördü.

Maddi hasar oluşan yangında 3 hurda otomobil demir yığınına dönerken, can kaybı olmadı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:51 Kaynak: İHA
Adana, 3. Sayfa
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