Hurdacıdan aldığı buzdolabından yaptırdığı kuluçka makinesiyle ayda 324 civciv elde ediyor
Hurdacıdan aldığı buzdolabından yaptırdığı kuluçka makinesiyle ayda 324 civciv elde ediyor Hakkari'nin Yüksekova ilçede yaşayan Hazım Bartın isimli şahıs, hurdacıdan aldığı buzdolabından yaptırdığı kuluçka makinesiyle ayda 324 civciv elde ediyor.
Hurdacıdan aldığı buzdolabından yaptırdığı kuluçka makinesiyle ayda 324 civciv elde ediyor
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçede yaşayan Hazım Bartın isimli şahıs, hurdacıdan aldığı buzdolabından yaptırdığı kuluçka makinesiyle ayda 324 civciv elde ediyor.
Yüksekova'nın Eski Kışla Mahallesi'nde yaşayan Hazım Bartın adlı genç, hurdacıdan aldığı buzdolabını kuluçka makinesine çevirerek civciv üretimine başladı. Korona virüsten önce bir lokantada çalışan Bartın, salgın hastalığın başlamasıyla işinden ayrılarak yıllardır hayalini kurduğu çiftlik için evinin bodrum katında ilk adımı attı. Yaptırdığı kulakça makinesinden ayda 324 civciv üreten Bartın, "Yaşanan bu pandemi yüzünden çalıştığım işten ayrıldım. Ayaklarım üzerinde durmak zorundaydım. Geleceğim için bir iş kurmak zorundaydım. Çocukluktan beri çiftlik hayalim vardı. İmkanlarım olmadığı için hurdacıdan aldığım bu eski buzdolabını kuluçka makinesine çevirerek ilk adımını atmış bulunmaktayım. Özellikle bu buzdolabını ve etrafta bile topladığım malzemelerle profesyonel bir makineye dönüştürdüm. Bu makine ayda 324 civciv çıkartıyor. Bu yaptığım kuluçka makinesinden her profesyonel makine gibi yüzde 90 çıkım alıyorum. Bu yaptığım makine; kendi dönen, dijital ve ısıtan bir kuluçka makinesidir. Maddi imkansızlıktan dolayı bende evimin bodrum katında bu işleri yapmaya başladım. İnşallah destek gelirse bu işi daha da büyüteceğim ve çiftlik hayalim gerçekleşmiş olacak. Bu konuda gerçekten yetkililerden destek bekliyorum, çünkü destek gelirse Yüksekova için büyük faydam olacak ve çok güzel işler başaracağım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:39 Kaynak: İHA
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