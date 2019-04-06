Hurdacılar Aracı Parçalarken Benzin Borusu Patladı, Araç Alev Aldı
1 saat önce
Hurdacılar aracı parçalarken benzin borusu patladı, araç alev aldıBİLECİK - Bilecik'te bir hurdacıda parçalanmak istenen otomobilin benzin borusunun patlaması sonucu yangın çıktı.
Hurdacılar aracı parçalarken benzin borusu patladı, araç alev aldı
BİLECİK - Bilecik
'te bir hurdacıda parçalanmak istenen otomobilin benzin borusunun patlaması sonucu yangın çıktı.
Alınan bilgilere göre; Hürriyet
mahallesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki Site caddesi üzerinde bir hurdacıda ikiye parçalanmak istenilen otomobilin benzin deposu patladı. Oksijen kaynağı alevinin benzin deposuna giden boruya temas etmesi sonucu çıkan yangınına ilk müdahaleyi hurdacılar ve sanayi esnafı yaptı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, yangın tamamen sönünce hurdacılar aracı parçalamaya devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:01 Kaynak: İHA
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