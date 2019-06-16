Son Dakika Haberleri: Hurdacılar elektrik direğini kesmeye çalışırken orman yangını çıkardı
Son Dakika Güncel Haber

Hurdacılar elektrik direğini kesmeye çalışırken orman yangını çıkardı

31 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hurdacıların oksijen tüpüyle kullanılmayan bir elektrik direğini kesmeye çalışırken çıkardığı orman yangını büyümeden söndürüldü.

Hurdacılar elektrik direğini kesmeye çalışırken orman yangını çıkardı, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde hurdacıların oksijen tüpüyle kullanılmayan bir elektrik direğini kesmeye çalışırken çıkardığı orman yangını büyümeden söndürüldü.
İçmeler Mahallesi Turunç yolunda orman yangını çıktığı ihbarı üzerine Marmaris Belediyesi itfaiye grup amirliği ekipleri yangına müdahale etti.
Ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Yangında yaklaşık yarım dönüm alan zarar gördü.
Bölgede yapılan incelemelerde, yangının hurdacılar tarafından ormanda kullanılmayan bir elektrik direğini oksijen tüpüyle kesmeye çalıştıkları sırada çıktığı belirlendi.
Güvenlik güçleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:04 Kaynak: AA
Marmaris Belediyesi, İçmeler, Muğla, Marmaris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıllık izin kullanmayı düşünenler dikkat! Bunu yapmak zorunlu Uğur Dündar'dan "Yıldırım-İmamoğlu" ortak yayını için ilk yorum İstanbullular Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi. İsmail Küçükkaya istedi! Adaylar birbirine soru sordu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 23:35:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hurdacılar elektrik direğini kesmeye çalışırken orman yangını çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]