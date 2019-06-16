Hurdacılar elektrik direğini kesmeye çalışırken orman yangını çıkardı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde hurdacıların oksijen tüpüyle kullanılmayan bir elektrik direğini kesmeye çalışırken çıkardığı orman yangını büyümeden söndürüldü.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:04 Kaynak: AA
'nın Marmaris
ilçesinde hurdacıların oksijen tüpüyle kullanılmayan bir elektrik direğini kesmeye çalışırken çıkardığı orman yangını büyümeden söndürüldü. İçmeler
Mahallesi Turunç yolunda orman yangını çıktığı ihbarı üzerine Marmaris Belediyesi
itfaiye grup amirliği ekipleri yangına müdahale etti.
Ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Yangında yaklaşık yarım dönüm alan zarar gördü.
Bölgede yapılan incelemelerde, yangının hurdacılar tarafından ormanda kullanılmayan bir elektrik direğini oksijen tüpüyle kesmeye çalıştıkları sırada çıktığı belirlendi.
Güvenlik güçleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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