Hurdacılar ormanı yaktı
1 saat önce
Marmaris'te hurdacıların ormanlık arazideki demir elektrik direğini keserken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Marmaris
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:46 Kaynak: İHA
'te hurdacıların ormanlık arazideki demir elektrik direğini keserken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Marmaris'in İçmeler
Mahallesi, Turunç yolu dördüncü kilometresinde orman yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla
Büyükşehir Beledişesi Marmaris İtfaiye
Grup Amirilği ekipleri sevk edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği, olay yerine intikal ederek yangını söndürdü. Yapılan araştırmada yangının hurdacılar tarafından ormanda eski elektrik direğini kesmeye çalıştıkları sırada çıktığı belirlendi. Yangın çıkmasına neden olan kişi ya da kişilerin olay yerinden kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA
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