HURDACILAR SİTESİ'NDE ÇÖPLERİN BULUNDUĞU ALANDA YANGIN - Son Dakika
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HURDACILAR SİTESİ'NDE ÇÖPLERİN BULUNDUĞU ALANDA YANGIN

28.04.2022 09:59

BURSA'da Hurdacılar Sitesi'nin yıkılan bir bölümünde bulunan çöplükte yangın çıktı.

BURSA'da Hurdacılar Sitesi'nin yıkılan bir bölümünde bulunan çöplükte yangın çıktı.Alevler kısa sürede büyürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 0900 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde meydana geldi. Hurdacılar sitesinin yıkılan bir bölümünde bulunan çöplükte yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar kentin dört bir yanından görüldü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

HURDACILAR SİTESİ'NDE ÇÖPLERİN BULUNDUĞU ALANDA YANGIN
HURDACILAR SİTESİ'NDE ÇÖPLERİN BULUNDUĞU ALANDA YANGIN
HURDACILAR SİTESİ'NDE ÇÖPLERİN BULUNDUĞU ALANDA YANGIN
HURDACILAR SİTESİ'NDE ÇÖPLERİN BULUNDUĞU ALANDA YANGIN

YORUMLAR
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Osmangazi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HURDACILAR SİTESİ'NDE ÇÖPLERİN BULUNDUĞU ALANDA YANGIN - Son Dakika


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