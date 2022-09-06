Hurdacılar Sitesi'nde yangın - Son Dakika
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Hurdacılar Sitesi'nde yangın

06.09.2022 20:24
Hurdacılar Sitesi'nde yangın

Hurdacılar Sitesi'nde yangın Başkent'te Hurdacılar Sitesi'nde açık alanda bulunan plastik ve elektronik aletler yandı.

Hurdacılar Sitesi'nde yangın

ANKARA - Başkent'te Hurdacılar Sitesi'nde açık alanda bulunan plastik ve elektronik aletler yandı. Ankara'nın pek çok noktasında görünen yangın, ufak çaplı paniğe neden oldu

Ankara'nın Yenimahalle İlçesi Hurdacılar Sitesi'nde bulunan açık alana atılmış plastik ve elektronik artıklar henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İki saat süren yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma işlemleri ile son buldu. Plastik malzemenin neden olduğu yoğun duman ise Ankara'nın pek çok noktasından görüldü.

Vali Şahin: "Endişe edilecek bir durum yoktur"

Ankara Valisi Vasip Şahin ise sosyal medya hesabından yangınla ilgili paylaşımda bulundu. Şahin yaptığı paylaşımda "Yenimahalle ilçemizde bulunan Hurdacılar Sitesinde bir iş yerinde yangın meydana gelmiş olup; yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yoğun duman yanan maddelerin plastik esaslı olmasından kaynaklanmaktadır. Endişe edilecek bir durum yoktur" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

Plastik, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hurdacılar Sitesi'nde yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hurdacılar Sitesi'nde yangın - Son Dakika
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