Hurdacılarda denetimler sürüyor

Kayseri'de polis ekipleri tarafından hurdacılara yönelik yapılan denetimlerde, 22 hurdacı faaliyetten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte faaliyet gösteren hurda alımı satımı yapan işyerlerine yönelik ilçe zabıta müdürlüklerinin ekipleri ile beraber denetim gerçekleştirdi. Melikgazi ilçesinde 19, Kocasinan ilçesinde 47 hurdacı olmak üzere 66 hurdacıda denetim yapan ekipler ürünleri inceledi.

Yapılan denetim sonucunda 20 işyeri mühürlenerek faaliyetten men edilirken, ruhsatsız olarak faaliyetine devam eden 27 işyeri hakkında ise encümen kararı ile kapatma işlemi başlatıldı. - KAYSERİ