Hurdacıların eylemini belediye başkanı sonlandırdı - Son Dakika

Hurdacıların eylemini belediye başkanı sonlandırdı

23.11.2020 14:01

- Hurdacıların eylemini belediye başkanı sonlandırdı İş yerleri mühürlenen geri dönüşümcüler belediyeye yürüdü Eylemcilerle konuşan Beyazgül sorunun çözüldüğünü söyledi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından iş yerleri mühürlenen geri dönüşümcüler, Rabia meydanında toplanıp belediye...

- Hurdacıların eylemini belediye başkanı sonlandırdı

İş yerleri mühürlenen geri dönüşümcüler belediyeye yürüdü

Eylemcilerle konuşan Beyazgül sorunun çözüldüğünü söyledi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından iş yerleri mühürlenen geri dönüşümcüler, Rabia meydanında toplanıp belediye binasına yürüdü. Belediye önüne giderek oturma eylemi yapan şahıslarla görüşen Başkan Beyazgül, sorunun halledileceğini söyledi.

Şanlıurfa'da hurda toplayıp geri dönüşüme kazandıran bazı iş yerleri iddiaya göre Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurallara uygun çalışmadıkları gerekçesiyle mühürlendi. İş yerleri mühürlenen geri dönüşümcüler, Rabia Meydanında toplanıp belediyeye yürüdü. Belediye önünde slogan atan şahıslar, oturma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Belediye ile eylemciler arasında barikat kuran polisler, kimseyi binaya yaklaştırmadı.

Sorunun çözümü için gerekli çalışma yapılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eylemcilerin temsilcilerini makam odasına davet ederek sorunu görüştü. Görüşme sonrası eylemciler sessiz bir şekilde dağıldı. Bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Makamda toplantı halindeydik. Hurdacılık yaparak geçinen kardeşlerimizin sesini duyduk ve hemen temsilcilerini makamımıza davet ettik. Onlarla oturduk taleplerini dinledik. Sorunlarının çözümü konusunda fikir alış verişinde bulunduk. Sonuç olarak bir karara vardık. Aldığımız kararda hem sizin hem çalışanların hem de vatandaşlarımızın daha mutlu, refah içersinde daha sağlıklı bir ortamda neler yapılabileceğini konuştuk. Kararımız şu ki gerek hurdacı kardeşlerimizden alacağımız temsilciler gerek ilçelerden alacağımız temsilcilerle oturalım bir konuyu konuşup detaylarını öğrenelim. Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu konunun çözümü için neler yapabiliriz bunu da tartışalım ve herkesi mutlu edecek hangi adımları atarız ona bakalım" diye konuştu.

Hurda toplayarak avukat oldular, öğretim görevlisi oldular

Ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağladıklarını söyleyen ve bu sayede öğretim görevlisi olduğunu belirten bir yakını ise, "Nereye gideceğiz. İnsanların tiksinerek attığı çöpü biz elimizle karıştırıyoruz. Onunla ekmek kazanıyoruz, onunla okuyoruz. Benim kardeşim avukat oldu. Ben öğretim görevlisi oldum. Bu meslekle çabalamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Hurdacıların eylemini belediye başkanı sonlandırdı
Hurdacıların eylemini belediye başkanı sonlandırdı
Hurdacıların eylemini belediye başkanı sonlandırdı
Hurdacıların eylemini belediye başkanı sonlandırdı
Hurdacıların eylemini belediye başkanı sonlandırdı

Büyükşehir Belediyesi, Öğretim Görevlisi, Oturma Eylemi, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurdacıların eylemini belediye başkanı sonlandırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü anketçiden bomba iddia: Bahçeli, Berat Albayrak'ı çok seviyordu Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Borsa günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren cani damat: Eşimi ve çocuğumu göstermedikleri için yaptım Dağlık Karabağ'da çarpışan baba oğul; yıllar sonra köylerine kavuşup toprağı öptü, atalarının mezarını ziyaret etti Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200
Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak         
14:16
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı         
13:56
Sergen Yalçın'dan kaleci transferi talebine isyan: Gençleri oynatın deyip transfer istiyorsunuz, nasıl olacak? Sergen Yalçın'dan kaleci transferi talebine isyan: Gençleri oynatın deyip transfer istiyorsunuz, nasıl olacak?         
13:46
Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı         
13:27
Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti         
12:53
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı         
12:12
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı         
11:39
Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı         
11:27
Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada         
11:06
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin!         
10:42
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı         
08:58
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 14:33:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hurdacıların eylemini belediye başkanı sonlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei