Son Dakika Haberleri: Hurdacılık yapan babasına yardım etmek istedi, kepçeyle kardeşinin üstünden geçip ölümüne neden oldu
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Hurdacılık yapan babasına yardım etmek istedi, kepçeyle kardeşinin üstünden geçip ölümüne neden oldu

37 dakika önce

Hurdacılık yapan babasına yardım etmek istedi, kepçeyle kardeşinin üstünden geçip ölümüne neden oldu Kepçeyle üstünden geçtiği kardeşinin ölümüne neden olduAYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde, hurdacılık yapan babasına yardım eden 16 yaşındaki ağabey, kullandığı kepçeyle ezdiği 6 yaşındaki...

Hurdacılık yapan babasına yardım etmek istedi, kepçeyle kardeşinin üstünden geçip ölümüne neden oldu
Kepçeyle üstünden geçtiği kardeşinin ölümüne neden oldu
AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde, hurdacılık yapan babasına yardım eden 16 yaşındaki ağabey, kullandığı kepçeyle ezdiği 6 yaşındaki kardeşinin ölümüne neden oldu.
Olay, Didim Küçük Sanayi Sitesi 1091 Sokakta bulunan hurdacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; babasına yardım etmek için kullandığı kepçeyle, dükkandaki hurdaları istiflemekte olan 16 yaşındaki Okan Ecer, çalıştığı sırada iş makinesine yaklaştığını fark etmediği 6 yaşındaki Ünal Efe Ecer'in üzerinden geçti. Kazayı fark eden ağabey, durumu babasına bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ezilen küçük çocuğunun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Acı olay karşısında sinir krizi geçiren anne ve baba güçlükle sakinleştirildi. İş kazasında hayatını kaybeden küçük çocuğunun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:46 Kaynak: İHA
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