Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı! - Son Dakika

Gaziantep'te Park halindeki plakası öğrenilemeyen otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Emirhan N.'nin öldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Emirhan N.'nin cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

"MEZARA BİLE DİK GİRMEYİ KAFAMA KOYDUM"

Emirhan N.'nin ölümünden saatler önce sosyal medya hesabından, "Namusum ve şerefim için mücadele ettim. Mezara bile başım dik bir şekilde girmeyi kafama koydum. Dostunu satanlara benzememeye çalıştım" paylaşımında bulunduğu görüldü. Jandarma, Emirhan N.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.