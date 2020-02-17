Hurdacılık yapan iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hurdacılık yapan iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı (2) - Son Dakika

Hurdacılık yapan iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı (2)

6 saat önce

HAYAT NORMALE DÖNDÜİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hurdacılık yapan ve aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Hurdacılık yapan iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı (2), System.String[]

HAYAT NORMALE DÖNDÜ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hurdacılık yapan ve aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına alırken, mahalledeki gerginlik akşam saatlerinde son buldu. Mahallede bulunan polis ekiplerinin nöbeti son bulurken, zaman zaman polis ekiplerinin mahallere devriye gezdiği öğrenildi.


Karşıyaka, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:24 Kaynak: DHA
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