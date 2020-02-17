Hurdacılık yapan iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı (2) - Son Dakika

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Hurdacılık yapan iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı (2)
6 saat önce
HAYAT NORMALE DÖNDÜİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hurdacılık yapan ve aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:24 Kaynak: DHA
HAYAT NORMALE DÖNDÜ
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hurdacılık yapan ve aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına alırken, mahalledeki gerginlik akşam saatlerinde son buldu. Mahallede bulunan polis ekiplerinin nöbeti son bulurken, zaman zaman polis ekiplerinin mahallere devriye gezdiği öğrenildi.
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