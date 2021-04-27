Hurdacılıktan kazandıklarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor - Son Dakika

Hurdacılıktan kazandıklarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

27.04.2021 10:59
Hurdacılıktan kazandıklarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor, System.String[]

Kilis'te yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Kıdeyş, sattığı hurdalardan kazandıklarıyla yardımda bulunduğu ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor.

Kilis'te yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Kıdeyş, sattığı hurdalardan kazandıklarıyla yardımda bulunduğu ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor.

Küçük yaşta bir gözünü kaybeden Kıdeyş, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 54 yıldan beri hurda malzeme alıp satıyor.

"Hurdacı hoca" lakabıyla tanınan ve 22 yıl önce emekli olduktan sonra kendisini hayır işlerine adayan Kıdeyş, bugüne kadar çok sayıda kişiye yardım etti.

Mehmet Kıdeyş, AA muhabirine, emekli olmadan önce de hurdacılıktan kazandığı parayla yardımlar yaptığını ancak emekli olduktan sonra bütün kazancını ihtiyaç sahiplerine dağıttığını söyledi.

İlerlemiş yaşına rağmen çalışmaktan vazgeçmediğini anlatan Kıdeyş, "54 sene önce hurdacılık işine başladım. Kardeşim de hurdacıydı, bu işi beraber yaptık. O zaman Kilis'te bizden başka bu işi yapan yoktu. Elime geçen her şeyi değerlendirmeye çalıştım." dedi.

Eşiyle yaşadığını vurgulayan Kıdeyş, "Hurda alıp satıyorum. Elde ettiğim kazancı ihtiyacı olanlara, öğrencilere yardım olsun diye dağıtıyorum. Benim emekli maaşım var, o da bana yetiyor. Benim ihtiyacım yok. İki çocuğum vardı. Biri öldü, diğeri de gemici. Onun da paraya ihtiyacı yok." diye konuştu

"Bugün bir insanın ısdırabını dindirebilirsen ne mutlu sana"

İnsanlara yardım ettiği için işini severek yapmayı sürdürdüğünü vurgulayan Kıdeyş, şunları kaydetti:

"Sağlığım yerinde olduğu sürece bu işi yaparım. Yani bugün bir insanın ısdırabını dindirebilirsen ne mutlu sana. O duygu anlatılmaz, yaşanır. Aylık ortalama 3 ile 5 bin lira arasında gelir oluyor. Belli olmuyor, hurdanın durumuna göre değişiyor. Olduğu şekilde kimin ihtiyacı varsa ona yardım ederim. Çok araştırıyorum. Kimin ihtiyacı varsa bilirim. Mesela bakarım yoksul, perişan hepsini toplarım gerektiği zaman hamama götürürüm. Yemeklerini yedirir, sonra evlerine götürür bırakırım. Ayrıca yanımda 2 kişi de çalışıyor."

Evinde biriktirdiği antika eşyaları da 7 Aralık Üniversitesine bağışladığını belirten Kıdeyş, "Yıllarca hurdalar arasında gelen antika eşyaları evde biriktirdim. Onları satsaydım 3 daire alırdım. Gençler yararlansın diye 7 Aralık Üniversitesi Kilis Kültür Evine hibe ettim. 100-200 yıllık eşyalar vardı." diye konuştu.

Aralık, Emekli, Kilis, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hurdacılıktan kazandıklarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Duygu Delen'in raporu tamamlandı: Balkondan düşüşü kaza değil Duygu Delen'in raporu tamamlandı: Balkondan düşüşü kaza değil İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı         
11:12
Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı         
10:45
Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:37
Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı         
10:21
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
10:09
Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı         
09:48
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun 'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun         
22:51
Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti         
22:03
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
16:03
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 11:38:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hurdacılıktan kazandıklarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei