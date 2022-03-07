Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü - Son Dakika
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Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü

07.03.2022 19:51

Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü Yangında depo içindeki hurda eşyalar, ev ve kamyonet kullanılamaz hale geldi Antalya'da bir hurdacıda çıkan yangında depo, müstakil ev alevlere teslim oldu.

Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü

Yangında depo içindeki hurda eşyalar, ev ve kamyonet kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'da bir hurdacıda çıkan yangında depo, müstakil ev alevlere teslim oldu. Korku dolu anların yaşandığı yangında ev, depodaki tamiri yapılan beyaz eşyalar ve bir kamyonet yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 237 sokak üzerindeki boşluk alandaki bir müstakil ev ve depoda çıktı. Hurdacılık yapan Abdullah Şık'ın malzemelerinin bulunduğu depodan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Çok sayıda yanıcı maddenin bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüdü ve bitişiğindeki müstakil eve sıçradı. Çevredekilerin haber vermesiyle evden çıkan Abdullah Şık, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen depoya ekipler, farklı noktalardan müdahalede bulundu. Meraklı kalabalığı ise polis ekipleri güçlükle bölgeden uzaklaştırdı. Depodaki tamiri yapılan ve hurda olan tüm beyaz eşyalar ile kamyonet tamamen alevlere teslim oldu. Ekipler yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Alevler ahşap olan müstakil evi de küle çevirdi. Köpeğiyle dışarı çıkan Abdullah Şık ise üzgün bir şekilde evinin ve ekmek teknesinin yanışını izledi. Yangında Şık'ın hurda toplamaya çıktığı kamyoneti de yandı. Yangından çıkan siyah dumanlar şehrin farklı noktalarından görüldü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

"Kendimi dışarı zor attım"

Yangın anını anlatan Abdullah Şık, "Bugün akşama kadar evden hiç dışarıya çıkmadım. Akşam saatlerinde televizyon izlerken çocuklar bağırmaya başladı, 'Ev yanıyor, ev yanıyor' diye. Dışarıya köpeğimle kendimi zor attım. Tek yaşıyorum. Evden çıkmadı yangın, dışarıdan başladı. Yana yana eve geldi" dedi.

Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü
Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü
Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü
Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü
Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü
Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü
Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü
Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü
Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü
Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü
Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü
Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü
Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü
Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü
Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü
Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü
Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü

YORUMLAR
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Antalya'da evde çıkan yangın araç ve ağaçlara sıçradı Antalya'da evde çıkan yangın araç ve ağaçlara sıçradı OKSİJEN KAYNAĞINDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR YANGINA NEDEN OLDU OKSİJEN KAYNAĞINDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR YANGINA NEDEN OLDU

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kamyonet, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü - Son Dakika


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