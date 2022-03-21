Çöken metruk binanın altında kalan hurdacı kurtarıldı - Son Dakika
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Çöken metruk binanın altında kalan hurdacı kurtarıldı

21.03.2022 16:07

İzmir'in Konak ilçesinde, hurda toplamak için girdiği metruk binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan kişi kurtarıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde, hurda toplamak için girdiği metruk binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan kişi kurtarıldı.

Namık Kemal Mahallesi 425 Sokak'taki metruk binaya hurda toplamak için giren Erdal Özgün (34), binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince enkazdan çıkarılan Erdal Özgün, hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Özgün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çöken metruk binanın altında kalan hurdacı kurtarıldı
Çöken metruk binanın altında kalan hurdacı kurtarıldı
Çöken metruk binanın altında kalan hurdacı kurtarıldı
Çöken metruk binanın altında kalan hurdacı kurtarıldı
Çöken metruk binanın altında kalan hurdacı kurtarıldı
Çöken metruk binanın altında kalan hurdacı kurtarıldı
Çöken metruk binanın altında kalan hurdacı kurtarıldı
Çöken metruk binanın altında kalan hurdacı kurtarıldı
Çöken metruk binanın altında kalan hurdacı kurtarıldı
Çöken metruk binanın altında kalan hurdacı kurtarıldı
Çöken metruk binanın altında kalan hurdacı kurtarıldı
Çöken metruk binanın altında kalan hurdacı kurtarıldı
Çöken metruk binanın altında kalan hurdacı kurtarıldı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çöken metruk binanın altında kalan hurdacı kurtarıldı - Son Dakika


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