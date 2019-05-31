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Hurdacının ikametinde tarihi eser

58 dakika önce

Kırşehir'de polis, şehirde hurdacılık yapan bir kişinin evinde Viking dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.

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Kırşehir'de polis, şehirde hurdacılık yapan bir kişinin evinde Viking dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.

Kırşehir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonda hurdacılık yapan S.Ü.,tarihi eserle birlikte yakalandı. S.Ü.'nün evinde yapılan aramada bir adet Viking dönemime ait olduğu değerlendirilen 20 santim boyunda sarı renkli heykel ele geçirildi. Heykelin Vikingler dönemine ait olduğu düşünülüyor. Şüpheli S.Ü., hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:13 Kaynak: İHA
Polis, Kırşehir, 3. Sayfa
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