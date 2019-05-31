Hurdacının ikametinde tarihi eser
58 dakika önce
Kırşehir'de polis, şehirde hurdacılık yapan bir kişinin evinde Viking dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.
Kırşehir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:13 Kaynak: İHA
'de polis, şehirde hurdacılık yapan bir kişinin evinde Viking dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.
Kırşehir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonda hurdacılık yapan S.Ü.,tarihi eserle birlikte yakalandı. S.Ü.'nün evinde yapılan aramada bir adet Viking dönemime ait olduğu değerlendirilen 20 santim boyunda sarı renkli heykel ele geçirildi. Heykelin Vikingler dönemine ait olduğu düşünülüyor. Şüpheli S.Ü., hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR
İzlediği filmlerden esinlenip soygun yapan şahıs, tutuklanınca gözyaşlarına boğuldu
AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı, polis kıyafeti giymiş bir kişinin silahlı saldırısına uğradı
AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Kurtulmuş'a kanlı infaz!
Ceylan derisine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi