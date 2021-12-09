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Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı - Son Dakika

Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı

09.12.2021 11:11

Erzurum'da hurdacılık yapan bir kişi, topladığı tüm hurdaları ayırmaya çalışırken 6 el bombası fünyesi buldu. Kurcaladığı el bombası fünyesinin patlaması sonucu sol kolundan yaralanan hurdacı, hastanede tedavi altına alındı. Polis, fünyelerle ilgili inceleme başlattı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde hurdacılık yapan, evli ve 3 çocuk babası Gökhan Z., topladığı hurdaları ayırmaya çalışırken 6 el bombası fünyesi buldu. Gökhan Z., kurcaladığı el bombası fünyesinin patlaması sonucu sol kolundan yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Z., tedavisinin ardından taburcu edildi.

FÜNYELERİ NEREDEN VE NASIL BULDUĞUNU HATIRLAMIYOR

Kentte hurda toplayarak geçimini sağladığını belirten Gökhan Z., 4-5 ay boyunca topladığı hurdaları ayırırken 6 el bombası fünyesi gördüğünü söyledi. Kurcaladığı fünyenin patlaması nedeniyle yaralandığını dile getiren Gökhan Z., genellikle sanayi yakınlarında hurda topladığını, fünyeleri nereden ve nasıl bulduğunu hatırlamadığını söyledi.

Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, hurdacıda bulunan el bombası fünyeleriyle ilgili çalışma başlattı.

Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı

El Bombası, Yakutiye, Erzurum, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı - Son Dakika
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