Hurdacının yardım hikayesi duygulandırıyor - Son Dakika

Hurdacının yardım hikayesi duygulandırıyor

24.03.2021 13:36
Hurdacının yardım hikayesi duygulandırıyor, System.String[]

Şanlıurfa'da 20 yıldır hurdacılık yaparak aile geçimini sağlayan adam, geceleri ise tespit ettiği yardıma muhtaç ailelere gıda yardımında bulunuyor.

Şanlıurfa'da 20 yıldır hurdacılık yaparak aile geçimini sağlayan adam, geceleri ise tespit ettiği yardıma muhtaç ailelere gıda yardımında bulunuyor.

Şanlıurfa'da 20 yıldır sokaklarda hurda toplayarak aile geçimini sağlayan 50 yaşındaki Murat Ayyıldız, hurda toplarken tespit ettiği yardıma muhtaç ailelere, geceleri gıda yardımında bulunuyor. Hayırseverlerin kendisine yaptığı yardımları, kendisinin de gece saatlerinde yardıma muhtaçlara yaptığını belirten Ayyıldız, herkesin yardıma muhtaçlara el uzatmasını istedi. Hurdacılık yaparak üç çocuk büyütüp okutan Ayyıldız, azimle çalışıp herkese örnek oluyor.

"Yardım alan ailelerin tespit edilmesini istemiyorum"

Hurdacılık mesleğini sürdüren Murat Ayyıldız, "Ben eskiciyim. 20 yıldır ben bu işi yapıyorum. Evli ve 3 çocuk babasıyım. Eskicilik yaparak 3 çocuğumu besledim, büyüttüm. Bu işi severek yapıyorum. Bu iş meslekte değil ama mecburen ekmek parası için yapıyorum. Sosyal medyada sesimi duyurmaya çalışıyorum. Çok şükür sesim de duyuluyor. Dışarı illerden yardım gönderiyorlar bize, Allah bin defa hepsinden razı olsun. Bizlere yardım gönderenler de zengin varlıklı insanlar da değil. Mesela İstanbul'da karı koca birileri var evlere temizlik yapmaya gidiyorlar. Bu tür yardıma muhtaç insanlar bizlere yardım gönderiyor. Bu gelen yardımlar, ben daha önceden tespit ettiğim evlere erzak olarak nakit olarak vermeye çalışıyorum. Özellikle ben bu işi kimse görmesin diye gece yapmaya çalışıyorum. Gece yapma sebebim ise bir aileye yapacağım yardımı komşusu görmesin diye yapıyorum. Birkaç tane kimsesiz yaşlı amcamız var. Tabi devlet desteği alıyorlar ama ben gidip onların şahsi temizliklerini yapıyorum. Tırnaklarını kesiyorum, yıkıyorum, saç ve sakal tıraşlarını yapıyorum, ne emrettilerse onları yapıyorum. Tabi bunları Allah rızası için yapıyoruz. Bazı evlere gidiyorum, ayaklarında ayakkabıları yok. Kış aylarında sokakta kalanlar var. Geceleri erzak dağıtırken bu sokaklarda plastik kokusu geliyor. Buda şunu belirtiyor, odun alacak parası yok. Sokaktan topladıkları plastikleri odun diye yakıyorlar. Erzak yardımlarını da kendi tablamla yapıyorum. Allah razı olsun İzmir'den bir arkadaşımız tablayı aldı. Bu araca yüklüyorum üzerine temiz bir örtü seriyorum, erzakları da üzerine koyarak kapı kapı gece saat 12.00 kadar dolaşıyorum. Tek başıma yapıyorum. Benim bir yardımcım da yok. Bana başka bir yardımcı olacak kimsenin de o haneni, o evin muhtaç olduğunu bilmesini istemem. Önce Allah biliyor, sonra ben biliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Hurdacının yardım hikayesi duygulandırıyor
Hurdacının yardım hikayesi duygulandırıyor
Hurdacının yardım hikayesi duygulandırıyor
Hurdacının yardım hikayesi duygulandırıyor
Hurdacının yardım hikayesi duygulandırıyor

Murat Ayyıldız, Şanlıurfa, Mevla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hurdacının yardım hikayesi duygulandırıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu
Ünlü sanatçı Cem Adrian, babası son yolculuğuna uğurlandı Ünlü sanatçı Cem Adrian, babası son yolculuğuna uğurlandı         
14:05
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları patladı, dünya sıralaması altüst oldu! 4. sıraya kadar yükseldik Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları patladı, dünya sıralaması altüst oldu! 4. sıraya kadar yükseldik         
13:42
AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı         
13:11
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var         
12:57
Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti         
12:38
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır         
12:33
"Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında         
11:53
Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi         
11:35
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi         
09:45
Köprücük kemiği olmadığı için el çırpar gibi omuzlarını oynatan genç, görenlerin ağzını açık bırakıyor Köprücük kemiği olmadığı için el çırpar gibi omuzlarını oynatan genç, görenlerin ağzını açık bırakıyor         
09:40
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı         
20:28
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 14:28:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hurdacının yardım hikayesi duygulandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei