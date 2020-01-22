Hurdacıya hırsızlık gözaltısı - Son Dakika

Hurdacıya hırsızlık gözaltısı
6 saat önce
Samsun'da hurdacılık yapan bir genç, bir iş yerinin önündeki plastik kasaları alınca hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:22 Kaynak: İHA
Samsun'da hurdacılık yapan bir genç, bir iş yerinin önündeki plastik kasaları alınca hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaptığı ileri sürülen K.K. (20), bir iş yerinin önünde bulunan plastik kasaları alınca şikayet üzerine hırsızlık suçundan gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan K.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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