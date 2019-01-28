Hurdacıya Satılan Eşyalar, Hırsızları Yakalattı
50 dakika önce
Malatya'da hırsızlık olaylarında çalınan eşyaları hurdacıda bulan jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmayla 3 şüpheliyi yakaladı.
Malatya
'da hırsızlık olaylarında çalınan eşyaları hurdacıda bulan jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmayla 3 şüpheliyi yakaladı. Merkez Battalgazi
ilçesine bağlı Adagören Mahallesi'nde 4 ayrı evde gerçekleşen hırsızlık sonrası İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Hurdacılar Sitesi içerisindeki bir dükkanda çalınan eşyaları buldu. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi.
İlçe merkezindeki bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliler E.K, T.A. ve N.Y'i gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:06 Kaynak: AA
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