Son Dakika Haberleri: Hurdacıya Satılan Eşyalar, Hırsızları Yakalattı

Hurdacıya Satılan Eşyalar, Hırsızları Yakalattı

50 dakika önce

Malatya'da hırsızlık olaylarında çalınan eşyaları hurdacıda bulan jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmayla 3 şüpheliyi yakaladı.

Hurdacıya Satılan Eşyalar, Hırsızları Yakalattı, System.String[]
Malatya'da hırsızlık olaylarında çalınan eşyaları hurdacıda bulan jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmayla 3 şüpheliyi yakaladı.

Merkez Battalgazi ilçesine bağlı Adagören Mahallesi'nde 4 ayrı evde gerçekleşen hırsızlık sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Hurdacılar Sitesi içerisindeki bir dükkanda çalınan eşyaları buldu. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi.

İlçe merkezindeki bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliler E.K, T.A. ve N.Y'i gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:06 Kaynak: AA

Merkez, Malatya, Jandarma, Güncel
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