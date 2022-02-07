HURDACIYI SOYDULAR, KAÇARKEN KAPILARI DÜŞÜNCE YENİSİNİ ÇALDILAR - Son Dakika

SULTANBEYLİ'de 3 hırsız bir hurdacıdan 20 bin lira değerinde kablo ve demir çaldı. Hırsızlar kaçtıkları aracın kapısı yola düşünce bir galeriden de araç kapısı çaldılar.

Olay, Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde geçen cumartesi günü saat 07.00'de meydana geldi. İddiaya göre hırsızlar cadde üzerindeki bir hurdacıya girdi. İçeriden kablo, matkap ve kilolarca demir çalıp geldikleri araca yüklediler. Çevredekiler durumu fark edince hırsızlara bağırmaya başladı. Hırsızlar panikle araçlarına binip kaçmaya çalıştıkları sırasında araçların solundaki sürgülü kapısı yerinden çıkıp yola düştü. Panikle kaçan hırsızları, birkaç kilometre sonra bir galeride kendi bindikleri aracın aynı marka ve modelini gördüler. Hırsızlar galeriye girip o aracın kapısını söktü. Sabah galerici, kapısı çalınan aracını görünce polise haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri her iki iş yerinde inceleme yaparak delil topladı.

20 BİN LİRA ZARARIM VAR

Hurdacı Rıza Özer, "Sabah 07.00 sıralarında arkadaşım aradı. Dükkanın önünde şüpheli araç var dedi. Sonra işyerine geldim. Geldiğim de hırsızlar iş yerimden çıktı. Hırsızların geldikleri aracın sol kapısı yere düştü. Ayrıca hırsızlardan biri telefonu düşürdü. Üç kişilerdi yüzleri görünmüyordu. İş yerinden yaklaşık 20 bin lira civarı malzemeleri çaldılar" dedi

HIRSIZLARI GÖRDÜM

Hırsızları gören Murat Demir ise "Sabah bir sese uyandım. Hırsızlar saat 07.00 gibi burada hurdacı işyerine girdiğini fark ettik. Biz inmeden kaçtılar. Hırsızlar hurdacından aldıkları malzemeleriyle kaçmaya çalıştığı sırada aracının kapısı yere düştü. Üç kişiydi" diye konuştu.

KAPIYI SÖKÜP GÖTÜRMÜŞLER

Oto Galeri sahibi Mehmet Yüncü ise "Akşam dükkanı kapatıp gitti. Herhangi bir şey yoktu. Sabah 09.00 gibi komşu beni aradı. Arabanızın kapısını olmadığını söyledi. İlk önce inanmadım. Nasıl olur böyle bir şey şaka mı yapıyorsun dedim. Dükkana geldiğim de aracının kapısının olmadığını gördüm. Kapının çalınması ilk defa görüyorum. Özellikle Sultanbeyli'de hırsızlık olayları sık sık oluyor. Hırsızlar bir hurdacı da hırsızlık yaptıktan sonra kendi arabaların sürgülü kapısını yere düşürmüşler. Ondan sonra benim dükkanıma gelip aynı araçlarına benzeyen aracın sürgülü kapısını söküp götürmüşler. O hırsızların düşürdüğü kapıyı polis ekiplerin arabasında duruyordu. Kapıya baktığım da bizim aracının değil kendi araçların kapısıydı. Rengi de her şeyi de benziyordu" ifadelerini kullandı

Polis ekipleri her yerde hurdacıyı soyup galeriden de araç kapısı çalan hırsızları arıyor.