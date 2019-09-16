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Hurdadan drone yapan genç, TEKNOFEST'e katılıyor

1 saat önce

Yüksekova ilçesinde hurda malzemeler kullanarak drone (insansız hava aracı) yapan Bedran Tüner, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılacak.

Hurdadan drone yapan genç, TEKNOFEST'e katılıyor, System.String[]

Yüksekova ilçesinde hurda malzemeler kullanarak drone (insansız hava aracı) yapan Bedran Tüner, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılacak.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberinde İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile ilçe ziyareti esnasında Tüner'in Güngör Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Hurda malzemeler kullanarak 4 kilo ağırlık kaldırabilen ve yaklaşık 30 dakika havada kalabilen drone yapan lise mezunu 19 yaşındaki Tüner'i telefonda İçişleri Bakan'ı Süleyman Soylu ile görüştüren Vali Akbıyık, gencin İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'e katılımı için destekte bulunacaklarını anlattı.

Vali Akbıyık, ilçe halkının girişimci, gelişim ve kalkınmaya açık olduğunu söyledi.

Kentte birçok yetenekli gencin bulunduğunu ve desteklendikçe yeteneklerini daha iyi şekilde ortaya koyduklarını dile getiren Akbıyık, şöyle dedi:

"Bu tür yetenekleri gün yüzüne çıkartmak gerekiyor. Hem kentimiz hem de ülkemiz için önem arz eden bir durumdur. Valilik olarak sunacağımız destekle yetenekli gencimizin TEKNOFEST'e katılmasını sağlayacağız. Her türlü maddi ve manevi destek sunmaya devam edeceğiz."

Ziyaretin ardından Cengiz Topel Caddesi'ne geçen Vali Akbıyık, burada vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Yeni Mahalle'deki plastik fabrikasını gezdi.

Vali Akbıyık'a İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ve Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı da eşlik etti.

İnsansız Hava Aracı, İstanbul, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:02 Kaynak: AA
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