Hurdadan robot yapan öğrenciler öğretmenlerinin destekleriyle üç boyutlu yazıcı ile hayallerini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hurdadan robot yapan öğrenciler öğretmenlerinin destekleriyle üç boyutlu yazıcı ile hayallerini... - Son Dakika

Hurdadan robot yapan öğrenciler öğretmenlerinin destekleriyle üç boyutlu yazıcı ile hayallerini...

6 saat önce

Denizli Çivril ilçesi 30 Ağustos Ortaokulu öğrencileri, öğrendikleri robotik kodlama ile kendi tasarladıkları oyun ve robot yapıyor.

Hurdadan robot yapan öğrenciler öğretmenlerinin destekleriyle üç boyutlu yazıcı ile hayallerini..., System.String[]

Denizli Çivril ilçesi 30 Ağustos Ortaokulu öğrencileri, öğrendikleri robotik kodlama ile kendi tasarladıkları oyun ve robot yapıyor. Kaşif öğrenciler, yazdıkları robotik kodlamalarla kendi yaptıkları robotlar ile Çivril'in bilim merkezi olmaya aday oldu.


Çivril 30 Ağustos Ortaokulu Bilişim Teknolojileri öğretmeni Sabri Petenkaya önderliğinde kodlama yapmayı öğrenen öğrenciler yaptıkları bir birinden farklı robot ve yazılım ile hayatı kolaylaştıracak çözümler üretiyor. Maddi olanak olmadığından çalışmalarını kısıtlı şekilde sürdüren öğrenciler, destek verilmesi halinde birçok robot, oyun ve alet yapabileceklerini iddia ettiler. Ortaokul 6. ve 7'inci sınıf öğrencileri öğrendikleri kodlama ile robot yapmaya karar vererek öğretmenlerinden destek istedi. Okul idaresi ve öğretmenlerin destekleri ile okula üç boyutlu yazıcı alındı. Öğrenciler hayallerindeki robot ve makinelerin yapımına başladı. Üç boyutlu yazıcıdan çıkan parçaları birleştiren öğrenciler yazdıkları kod ile robotlarını çalıştırmaya başladı. Yaptıkları ilk robotların istedikleri gibi çalışmasının ardından hedeflerini büyüten öğrenciler tank, otomatik boy ölçer ve vinç tasarlayarak çalışmalarına başladılar. Tasarladıkları robot ve makinelerin parçalarının ilk zamanlarda çoğunu hurdadan topladıklarını belirten öğrenciler, üç boyutlu yazıcının alınması ile çoğu malzemeyi kendileri yapabildiklerini belirtti. Yazıcının en küçük boyutlarda olmasından dolayı uzun süre parça üretimi için beklemek zorunda kaldıklarını da belirten öğrenciler "Yazıcımız yokken yapacağımız robotların parçalarını hurdadan tedarik ediyorduk. Öğretmenlerimiz ve ailelerimizin desteği ile üç boyutlu yazıcı aldık. Şimdi parçaları da kendimiz yapıyoruz ama yazıcı küçük olduğu için süre olarak çok bekliyoruz. Bir yazıcımız daha olursa projelerimizi daha hızlı hayata geçirebiliriz" dedi.


"Bu Türkiye'de ilk ve tek belki Dünya'da ilk ve tek"


Okulda eğitim gören 6 ve 7'ci sınıf öğrencilerden istekli olanların çalışmalara katıldığını ve projelerin kendileri hazırladıklarını belirten okul müdürü Hayati Çalım "Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin de desteği ile kodlama ve robot yapmayı öğrendiler. Okul Aile birliği ve öğretmenlerimizin desteği ile üç boyutlu yazıcı aldık, çocuklarımızın hayallerine ortak olduk. Şimdi hayallerindeki robot ve aletleri tasarlayıp kodlayarak çalıştırıyorlar. Bazı konularda eksikte kalsak elimizden geldiği kadar önlerini açmaya çalışıyoruz. 6'ıncı sınıf öğrencilerimiz Dünyada popüler olan bir hafıza oyununun robotunu yaptılar. Bu Türkiye'de ilk ve tek belki Dünya'da ilk ve tek. Bu çocuklarımıza destek verilir önleri açılırsa Çivril'den birçok mucit ve bilim insanı çıkar" dedi. - DENİZLİ

Çivril, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:14 Kaynak: İHA
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