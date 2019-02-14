Son Dakika Haberleri: Hurdadan Sanat Çıktı

Hurdadan Sanat Çıktı

33 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin makine teknikerleri, hurdaya ayrılan motosiklet, otobüs, kamyon ve vinç parçalarını birer sanat eserine dönüştürmeye devam ediyor.

Hurdadan Sanat Çıktı, System.String[]

Usta ellerden çıkan son eser "gitar çalan rockçı" oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'nda görevli otomotiv teknikerleri, boş zamanlarını değerlendirdikleri sanat çalışmalarıyla adeta parmak ısırtıyor. Çöpe atılacak malzemelerden herkesin ilgiyle izlediği heykeller yaratan usta eller,hurdaya ayrılan otobüs, kamyon, motosiklet ve iş makinelerinden çıkan hurda metaller dışında hiç bir malzeme kullanmıyor.

Makine ve araçlardan çıkan atık malzemelerden heykel yaparak yaratıcılığın sınırlarını zorlayan Büyükşehir Belediyesi teknikerleri, deve kuşundan yusufçuğa, gitardan baykuşa kadar gerçekleştirdikleri çalışmalara şimdi "ustalık dönemi" eserini de ekledi: Gitar çalan rockçı..

Heykelde ne ararsan var

300 kilo ağırlığındaki gitar çalan rockçı heykelinin yapımında 500 adet debriyaj baskı yayı, 50 adet zincir, 10 adet şanzıman dişlisi, 3 adet motor krankı, 2 adet hidrolik piston, 2 adet iş makinesi kova tırnağı, 4 set triger zinciri, külbütör mekanizması, 2 enjektör, 2 filtre koruyucu ızgara, 4 amortisör, muhtelif lama, kafa için defansiyel kovanı,gitar için metal saç parça ve kaynak telleri kullanan ustalar, son olarak ışıklandırma ve müzik sistemi üzerinde çalışıyor.

Hurda malzemeyi sanata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi çalışanları Bünyamin Şahin, Emrah Tahirler, Serhan Ünal, Murat Akıllı, Serkan Çankırı, Murat Güneş ve İbrahim Tayşir, mesai saatleri dışında kalan zamanlarda yaptıkları bu çalışmaların kendilerini dinlendirdiğini ve mutlu ettiklerini söylüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:09 Kaynak: Bültenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat
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