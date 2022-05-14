Hurdalar yandı, gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı - Son Dakika
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Hurdalar yandı, gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı

14.05.2022 17:54

Hurdalar yandı, gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı Şehrin birçok farklı noktasından görülen yangın panik oluşturdu Kocaeli'de hurdalık alan olarak kullanılan boş arazide yangın çıktı.

Hurdalar yandı, gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı

Şehrin birçok farklı noktasından görülen yangın panik oluşturdu

KOCAELİ - Kocaeli'de hurdalık alan olarak kullanılan boş arazide yangın çıktı. Hurdalıkta çıkan yangında gökyüzünü kaplayan dumanlar şehrin birçok farklı noktasından görüldü.

Yangın, Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi'nde hurdalık alan olarak kullanılan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alanda bulunan mobilya atıkları bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yükselen dumanlar şehrin birçok farklı bölgesinden görüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı ekipler yaptıkları çalışmayla yangını söndürdü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Hurdalar yandı, gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı
Hurdalar yandı, gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı
Hurdalar yandı, gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı
Hurdalar yandı, gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı
Hurdalar yandı, gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı
Hurdalar yandı, gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı
Hurdalar yandı, gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı
Hurdalar yandı, gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurdalar yandı, gökyüzünü simsiyah dumanlar kapladı - Son Dakika


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