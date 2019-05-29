Hurdalardan "sanat eseri" çıkarıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan demir ustası Turan Çetin, hurda metallerden yaptığı heykel ve süs eşyalarıyla 2 yılda 150 parçalık koleksiyona imza attı.

SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan demir ustası Turan Çetin, hurda metallerden yaptığı heykel ve süs eşyalarıyla 2 yılda 150 parçalık koleksiyona imza attı.

Çocukluk döneminde çırak olarak başladığı demir ustalığını 40 yıl yaptıktan sonra emekli olan Turan Çetin, atölyesinde çalışmaya devam etti.

Hurdaya çıkan otomobil, bisiklet parçalarıyla mutfak malzemelerini esnaftan toplayarak kaynak makinesinin başına geçen Çetin, süs eşyaları tasarlamaya başladı.

Çetin, televizyonda izlediği bilim kurgu filmlerinden esinlenerek robot heykelleri yapmaya da başladı. Bir yılda 3 metre uzunluğunda ve bin 453 parçadan oluşan "Vatan" ismini verdiği bir robot heykelini tamamlayan Çetin, 2 yılın sonunda 150 parçalık bir koleksiyon hazırladı.

Eserlerini oğlunun dondurma dükkanında sergileyen Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekmeğini kazandığı demircilik mesleğini sanatla birleştirip atıkları geri dönüşüme kazandırmak istediğini söyledi.

İzlediği bir filmdeki robotların benzerini yapmak için işe başladığını belirten Çetin, "Robot heykellerinin yanında korsan gemisi, uçak, traktör, helikopter ve iş makineleri yaptım. Bu işten gerçekten büyük keyif alıyorum. Robotlarımın en büyüğü 3 metre, en küçüğü ise 10 santimetre. Bugüne kadar bu işe yaklaşık 70 bin lira harcadım." dedi.



Eserlerinin önce şaşkınlıkla karşılandığını ardından da çok beğenildiğini dile getiren Çetin, bu işle ilgilenenlere atölyesinde ücretsiz eğitim verdiğini ifade etti.

Çetin, "Çıraklıktan beri demirin tozunu yuttuk. Sabah erken saatlerde hurdaların başına geçiyorum. Orada adeta havam değişiyor ve daha fazla vakit geçiriyorum. Emekli olup pas tutmamak için işe başladım. Bu işi öğrenmek isteyenlerin olması beni mutlu ediyor. Ücret beklemeden sanat için öğretiyorum. Bendeki bu sanat benle birlikte toprak olmasın istiyorum. Üniversite okuyan bir kız öğrencim var, çok ilgili. Kaynakla başladı ve hurdadan robot yapmaya devam ediyor." sözlerine yer verdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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