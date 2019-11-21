Hurdalardan üç tekerli araç yaptı

Afyonkarahisar'da mekanik bakım ustası Ahmet Kurşun, hurda malzemeler kullanarak üç tekerlekli motosiklet yaptı.

Küçük Sanayi Sitesi'nde mekanik ustası Ahmet Kurşun, gazetecilere yaptığı açıklamada, adını "Drift Rider" verdiği motosiklet için tamamen hurda malzemeleri kullandığını belirtti.

Sadece arka tekerlekleri go-cart araçlarında kullanılan özel tekerlekleri satın alarak temin ettiğini vurgulayan Kurşun, benzin deposu için yangın söndürme tüpünü, koltuk olarak da traktör koltuğunu kullandığını bildirdi.

Yaptığı motosikletin ABD'de kullanılan bir motosiklet olduğunu dile getiren Kurşun, şunları kaydetti:

"İnternette görünce çok hoşuma gitti. Görür görmez hemen yapmaya karar verdim. Kullandığım malzemelerin tamamı geri dönüşüme giden hurda malzemeler. Sadece arka tekerleklerini yeni aldım. Motor olarak piyasada kullanılan ama hurdaya çıkmış bir motosikletin 4 zamanlı 4 vitesli motorunu kullandım. Direksiyonu da tamamen kendimizin tasarladığı demir aksamdan yaptık."

- "Tamamen iş stresini atmak için bunu ürettik"

Seri üretim yapmayı amaçladıklarını ancak ekonomik olarak destek aradıklarını ifade eden Kurşun, "Amacım stres atmaktı. Biz sanayi sitesindeki esnafın kahvehane gibi bir alışkanlığı olmadığı için bu tür etkinliklerle eğleniyoruz. Tamamen iş stresini atmak için bunu ürettik. Görenler büyük ilgi gösteriyor. İnternet ortamında yaptığımız paylaşımlara çok olumlu dönüşler alıyoruz. Yurt dışından da güzel tepkiler geliyor. Destek bulabilirsek üretim yapabiliriz." diye konuştu.