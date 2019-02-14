Hurdaları Sanat Eserine Çevirdiler

İzmir'de, bir grup makine teknikeri, hurdaya ayrılan motosiklet, otobüs, kamyon ve vinç parçalarıyla çok sayıda heykel tasarladı.

İzmir'de, bir grup makine teknikeri, hurdaya ayrılan motosiklet, otobüs, kamyon ve vinç parçalarıyla çok sayıda heykel tasarladı.



İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığında görevli otomotiv teknikerleri, boş zamanlarında, atıl durumdaki otobüs, kamyon, motosiklet ve iş makinelerinden çıkan hurda metalleri heykele dönüştürüyor.



Bugüne kadar hurdalardan deve kuşu, yusufçuk, gitar ve baykuş heykelleri tasarlayan makine teknikerlerinin ellerinden çıkan son eser ise "gitar çalan rockçı" oldu.



300 kilogram ağırlığındaki heykelin yapımında, 500 debriyaj baskı yayı, 50 zincir, 10 şanzıman dişlisi, 3 motor krankı, 2'şer hidrolik piston, iş makinesi kova tırnağı, enjektör ve filtre koruyucu ızgara, 4 set triger zinciri, külbütör mekanizması, 4 amortisör, muhtelif lama, kafa bölümü için defansiyel kovanı, gitar bölümü için de metal saç parça ve kaynak telleri kullanıldı.



Heykelin ışıklandırma ve müzik sistemi ile zenginleştirilmesi için çalışmalar da devam ediyor.

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