Hurdaları yakmak isterken depoyu yaktı
3 saat önce
Hatay'da, bir hurdacı tarafından hurdaları yakmak için yakılan ateş, bir depoya sıçradı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:55 Kaynak: İHA
'da, bir hurdacı tarafından hurdaları yakmak için yakılan ateş, bir depoya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Alınan bilgiye göre, E.T. adlı kişi, merkez Antakya
ilçesi Dericiler Sitesi yakınlarında hurda malzemeleri yakmaya çalıştı. E.T.'nin yaktığı ateş, yakındaki bir fabrikaya ait katı atık deposuna sıçradı. Alevler içinde kalan depo Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, depo içerisinde bulunan malzemeler küle döndü. Yangın sonrası inceleme başlatıldı.
(İHA)
Bakanlık paylaştı! İşte Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler Muğla'daki kabusa dönen yangın söndürüldü! İşte geriye kalan görüntü Manken Deniz Akkaya, kızıyla bikinili fotoğraflarını eleştiren Cengiz Semercioğlu'na ateş püskürdü PKK'lı teröristlerin Hakkari'deki saldırısında yaralanan uzman çavuş kurtarılamadı