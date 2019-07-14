Son Dakika Haberleri: Hurdaları yakmak isterken depoyu yaktı
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Hurdaları yakmak isterken depoyu yaktı

24 dakika önce

Hurdaları yakmak isterken depoyu yaktı Hatay'da katı atık deposu alev alev yandıHATAY - Hatay'da, bir hurdacı tarafından hurdaları yakmak için yakılan ateş, depoya sıçradı.

Hurdaları yakmak isterken depoyu yaktı
Hatay'da katı atık deposu alev alev yandı
HATAY - Hatay'da, bir hurdacı tarafından hurdaları yakmak için yakılan ateş, depoya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, E.T. adlı kişi, merkez Antakya ilçesi Dericiler Sitesi yakınlarında hurda malzemeleri yakmaya çalıştı. E. T.'nin yaktığı ateş, yakındaki bir fabrikaya ait katı atık deposuna sıçradı. Alevler içinde kalan depo Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, depo içerisinde bulunan malzemeler küle döndü.
Yangın sonrası inceleme başlatıldı.
Hurdaları yakmak isterken depoyu yaktı
Hatay, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:29 Kaynak: İHA
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