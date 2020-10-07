Son dakika haberi | Hurdaların üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
07.10.2020 09:32
Gelen son dakika haberine göre Hurdaların üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada Arnavutköy'de hurda dolu kamyonetin kasasında seyahat eden 2 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hurdaların üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
İSTANBUL - Arnavutköy'de hurda dolu kamyonetin kasasında seyahat eden 2 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Arnavutköy Sultangazi istikametinde ilerleyen hurda yüklü kamyonetin kasasında seyahat eden iki kişi yürekleri ağıza getirdi. Hurdaların üzerinde yatarak ve oturarak seyahat eden vatandaşlar görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli yolculuk ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, trafikte seyir halinde olan hurda yüklü kamyonetin kasasında iki kişinin yatarak ve oturarak seyahat ettiği görülüyor.
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