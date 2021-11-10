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Son dakika haber | Hurdalığı kundaklayıp amcasının ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber | Hurdalığı kundaklayıp amcasının ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı

10.11.2021 18:20
Son dakika haber | Hurdalığı kundaklayıp amcasının ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Karabağlar ilçesinde hurda malzemelerinin bulunduğu iş yerinin kundaklandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hurda malzemelerinin bulunduğu iş yerinin kundaklandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 8 Kasım saat 02.30 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi Karabağlar Sanayi Sitesi 4041 Sokak üzerinde, hurda malzemelerin bulunduğu bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Rıza Durna'ya (65) ait iş yeri, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından, lastik ve plastik malzemelerle ateşe verildi. İş yerinden çıkan dumanları gören çevre sakinleri durumu ekiplere bildirirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren uğraşı sonucu kontrol altına alınabildi. Alevler nedeniyle kullanılamaz hale gelen iş yeri içerisinden, iş yeri sahibi Ali Rıza Durna'nın cansız bedeni çıkartıldı. Durna'nın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında olayın kundaklama olduğu belirlendi. Meydana gelen olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, görüntülerde bir kişinin elindeki plastik malzemeler ve lastikle iş yerini ateşe verdiği anlar yer aldı.

İŞ YERİ MAHKEMELİKMİŞ

Ayrıca Oğuzhan Durna'nın kundaklayarak ateşe verdiği iddia edilen iş yerinin, Ali Rıza Durna ve kardeşleri arasında mahkemelik olduğu öğrenildi. Olayın iş yerini paylaşamama konusu nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

YEĞENİ YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, görgü tanıklarının ifadesi ve kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kundaklama olayını gerçekleştirdiğini düşündüğü Ali Rıza Durna'nın yeğeni Oğuzhan Durna'yı (21) yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan olayla ilgili S.D. ve S.D. adlı iki şüpheli daha polis ekiplerince gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEYMİŞ

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Oğuzhan Durna'nın olay anında uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan Durna, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ali İhsan ÇiftçiİHA)

Son dakika haber | Hurdalığı kundaklayıp amcasının ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı
Son dakika haber | Hurdalığı kundaklayıp amcasının ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı
Son dakika haber | Hurdalığı kundaklayıp amcasının ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı

Karabağlar, Kasım, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Hurdalığı kundaklayıp amcasının ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Hurdalığı kundaklayıp amcasının ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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