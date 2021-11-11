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Hurdalığı kundaklayıp amcasının ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hurdalığı kundaklayıp amcasının ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı

11.11.2021 00:58
Hurdalığı kundaklayıp amcasının ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hurda malzemelerinin bulunduğu iş yerinin kundaklandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hurda malzemelerinin bulunduğu iş yerinin kundaklandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 8 Kasım saat 02.30 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi Karabağlar Sanayi Sitesi 4041 Sokak üzerinde, hurda malzemelerin bulunduğu bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Rıza Durna'ya (65) ait iş yeri, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından, lastik ve plastik malzemelerle ateşe verildi. İş yerinden çıkan dumanları gören çevre sakinleri durumu ekiplere bildirirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren uğraşı sonucu kontrol altına alınabildi. Alevler nedeniyle kullanılamaz hale gelen iş yeri içerisinden, iş yeri sahibi Ali Rıza Durna'nın cansız bedeni çıkartıldı. Durna'nın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay güvenlik kamerasında

Öte yandan, başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında olayın kundaklama olduğu belirlendi. Meydana gelen olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, görüntülerde bir kişinin elindeki plastik malzemeler ve lastikle iş yerini ateşe verdiği anlar yer aldı.

İş yeri mahkemelikmiş

Ayrıca Oğuzhan Durna'nın kundaklayarak ateşe verdiği iddia edilen iş yerinin, Ali Rıza Durna ve kardeşleri arasında mahkemelik olduğu öğrenildi. Olayın iş yerini paylaşamama konusu nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

Yeğeni yakalandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, görgü tanıklarının ifadesi ve kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kundaklama olayını gerçekleştirdiğini düşündüğü Ali Rıza Durna'nın yeğeni Oğuzhan Durna'yı (21) yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan olayla ilgili S.D. ve S.D. adlı iki şüpheli daha polis ekiplerince gözaltına alındı.

Uyuşturucunun etkisindeymiş

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Oğuzhan Durna'nın olay anında uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan Durna, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Karabağlar, Kasım, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurdalığı kundaklayıp amcasının ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hurdalığı kundaklayıp amcasının ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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